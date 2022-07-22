Белгородец стал лауреатом IX международного конкурса Елены Образцовой

Семен Штепа. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Белгород на конкурсе представил воспитанник детской школы искусств № 1 Семен Штепа. Он стал лауреатом в возрастной группе от 12 до 14 лет.

- Для меня это большой праздник, волнение и преодоление себя, это встречи с друзьями и знакомства с новыми людьми, это прекрасный мир музыки, - поделился эмоциями после выступления Семен на своей странице в VK. - Я рад, что стал частью проекта. Огромное спасибо всем, кто помог мне осуществить мечту.

На счёту у Семена немало ярких побед в музыкальных конкурса - он обладатель специальных призов Международного музыкального фестиваля «BELGORODMUSICFEST» и фестиваля благотворительного фонда Владимира Спивакова «Москва встречает друзей».

Кроме того, в прослушиваниях в Санкт-Петербурге также приняли участие 168 детей из 76 городов и поселков России, исполнители из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.