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Происшествия22 июля 2022 9:31

В Белгороде во время пожара на переулке Чапаева погиб мужчина

Предположительно, гараж загорелся от сигареты
Анастасия Лемешко
По прибытию на место происшествия пожарные обнаружили, что гараж полностью охвачен изнутри огнем. Фото с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

По прибытию на место происшествия пожарные обнаружили, что гараж полностью охвачен изнутри огнем. Фото с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

Сообщение о пожаре в гаражно-строительном кооперативе на переулке Чапаева города Белгорода поступило в службу спасения 21 июля около половины двенадцатого ночи. На место происшествия сразу же выехали пожарные.

По прибытию они обнаружили, что гараж полностью охвачен изнутри огнем. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Белгородской области, при ликвидации возгорания было обнаружено тело погибшего мужчины 1985 года рождения. По предварительным данным, огонь в гараже мог вспыхнуть от непотушенной сигареты.