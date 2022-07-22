В Белгородской области двое детей пострадали в ДТП

В селе Красное столкнулись «семёрка» и «Лада Приора» - пострадали маленькие пассажиры. Фото УМВД России по Белгородской области.

В четверг, 21 июля, на улице Молодежная в селе Красное Алексеевского городского округа произошло ДТП. По предварительным данным, в половине седьмого вечера 35-летняя женщина за рулем «семёрки», выезжая с прилегающей территории, не пропустила «Ладу Приору» под управлением 34-летнего водителя. В результате произошло столкновение.

- Двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля «ВАЗ 2107» - 10-летняя девочка и 3-летний мальчик – с травмами госпитализированы в больницу, - сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Белгородской области. По информации МЧС один ребенок оказался заблокированным в машине. Чтобы его вытащить, спасателям потребовалось применить специальный гидравлический инструмент.