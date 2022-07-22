Белгородского прокурора будут судить за попытку получить взятку

Максимальное наказание по инкриминируемой статье - до 12 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель СУ СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело в отношении Алексеевского межрайонного прокурора по ч.3 ст.30, п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (покушение на получение должностным лицом взятки в крупном размере).

По версии следствия, в прошлом месяце подозреваемый вступил в преступный сговор с руководителем коммерческой организации на тему его беспрепятственной деятельности на территории Алексеевского городского округа. В качестве посредника выступал начальник полиции ОМВД России по Алексеевскому городскому округу.

Однако преступление не было доведено до конца, так как после передачи денег коммерсантом посредника задержали сотрудники УФСБ России по Белгородской области совместно с сотрудниками собственной безопасности УМВД России по Белгородской области. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается. Об этом сообщает СУ СК РФ по Белгородской области.