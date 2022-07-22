Губернатор Белгородской области попросил белгородцев не сбивать беспилотники

Во время прямой линии губернатор ответил на вопрос белгородцев о том, можно ли сбивать беспилотники из воздушки. Фото со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

Напомним, на днях губернатор Вячеслав Гладков попросил белгородцев сообщать о беспилотниках в экстренные службы. Во время очередной прямой линии ему поступил еще один вопрос на эту тему. У главы региона спросили, могут ли жители области самостоятельно сбивать такие летательные аппараты, например, из воздушки.

- Я предлагаю этого не делать, потому что и наши летают, и это небезопасно . Нужно просто позвонить по телефону 112 и сказать о том, что вы видели беспилотник. Меры будут предприняты, - ответил Вячеслав Гладков.