Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 июля 2022 11:05

Губернатор Белгородской области попросил белгородцев не сбивать беспилотники

О замеченных аппаратах надо сообщать в экстренные службы
Анастасия Лемешко
Во время прямой линии губернатор ответил на вопрос белгородцев о том, можно ли сбивать беспилотники из воздушки. Фото со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

Во время прямой линии губернатор ответил на вопрос белгородцев о том, можно ли сбивать беспилотники из воздушки. Фото со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

Напомним, на днях губернатор Вячеслав Гладков попросил белгородцев сообщать о беспилотниках в экстренные службы. Во время очередной прямой линии ему поступил еще один вопрос на эту тему. У главы региона спросили, могут ли жители области самостоятельно сбивать такие летательные аппараты, например, из воздушки.

- Я предлагаю этого не делать, потому что и наши летают, и это небезопасно . Нужно просто позвонить по телефону 112 и сказать о том, что вы видели беспилотник. Меры будут предприняты, - ответил Вячеслав Гладков.