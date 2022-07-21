Белгородец похитил телефон у коллеги

Похищенный телефон стоимостью около десяти тысяч рублей мужчина продал, а вырученные деньги потратил. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Белгороду обратился 56-летний местный житель. Мужчина сообщил, что у него похитили телефон. Участковые уполномоченные установили личность подозреваемого. Им оказался 39-летний коллега потерпевшего.

По предварительным данным, злоумышленник зашел к знакомому и попал на застолье. Выпив вместе с коллегами, подозреваемый ушел домой и прихватил со стола мобильник, принадлежащий одному из гостей. Похищенный телефон стоимостью около десяти тысяч рублей мужчина продал, а вырученные деньги потратил.

В соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.