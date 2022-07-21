Белгородца подозревают в избиении 72-летнего отца

По предварительным данным, сын избивал пожилого отца руками и ногами. Фото со страницы УМВД России по г. Белгороду в соцсети.

В Белгороде 72-летнего пенсионера доставили в больницу с многочисленными ссадинами и переломом двух ребер. Полицейские установили, что на пожилого мужчину поднял руку родной сын. По данным пресс-службы областного УМВД, у 39-летнего подозреваемого криминальное прошлое. Раньше он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Как выяснилось, родственники проживают в одной квартире. По предварительной информации, сын пришел домой навеселе, и у них с отцом произошла ссора. В ходе конфликта молодой мужчина избил пенсионера, нанося ему удары руками и ногами. В отношении 39-летнего белгородца возбудили уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Полицейские призывают белгородцев не медлить с обращением в правоохранительные органы, став жертвой или свидетелем домашнего насилия. Своевременное вмешательство позволит предотвратить совершение более серьезного преступления.