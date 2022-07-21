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Здоровье21 июля 2022 10:17

За сутки 18 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Тем временем 23 человека победили ковид
Алексей СЕРГУНИН
Днем ранее госпитализированных было на три пациента больше.

Днем ранее госпитализированных было на три пациента больше.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. Таким образом, уже шестой день кряду в регионе никто не умирает от коронавируса.

За 20 июля 18 человек заболели, а выздоровели – 23. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 132 069 пациентов, выздоровели – 129 519, умерли – 2 280. Сейчас из 69-ти госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных было на три пациента больше.

Отметим, что 19 июля в нашем регионе заболели 15 человек, а выздоровели – 14. А 18 июля соотношение выздоровевших к заболевшим составляло семь к 13-ти.