За сутки 18 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Днем ранее госпитализированных было на три пациента больше. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. Таким образом, уже шестой день кряду в регионе никто не умирает от коронавируса.

За 20 июля 18 человек заболели, а выздоровели – 23. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 132 069 пациентов, выздоровели – 129 519, умерли – 2 280. Сейчас из 69-ти госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных было на три пациента больше.

Отметим, что 19 июля в нашем регионе заболели 15 человек, а выздоровели – 14. А 18 июля соотношение выздоровевших к заболевшим составляло семь к 13-ти.