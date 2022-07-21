За сутки 18 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Днем ранее госпитализированных было на три пациента больше.
Фото: Олег ЗОЛОТО
По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. Таким образом, уже шестой день кряду в регионе никто не умирает от коронавируса.
За 20 июля 18 человек заболели, а выздоровели – 23. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 132 069 пациентов, выздоровели – 129 519, умерли – 2 280. Сейчас из 69-ти госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных было на три пациента больше.
Отметим, что 19 июля в нашем регионе заболели 15 человек, а выздоровели – 14. А 18 июля соотношение выздоровевших к заболевшим составляло семь к 13-ти.