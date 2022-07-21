Белгородские ученые выявили ген, отвечающий за развитие язвенной болезни

К поиску соответствующих генетических факторов развития язвенной болезни исследователи приступили в июле 2021 года. Фото пресс-службы НИУ «БелГУ».

Исследователи из Белгородского госуниверситета совместно с коллегами из Саудовской Аравии выяснили, как генетическая предрасположенность влияет на развитие язвы двенадцатиперстной кишки. Об этом сообщает пресс-служба НИУ «БелГУ».

К поиску соответствующих генетических факторов развития язвенной болезни исследователи приступили в июле 2021 года. В научной статье ученые описали связь между генами протеолитических ферментов и язвой двенадцатиперстной кишки. Примечательно, что данная связь прослеживается в населения Центральной России. Для жителей других стран риски могут быть иными. Чаще всего это заражение хеликабактериозом, неправильное питание, вредные привычки и медикаментозное лечение сильнодействующими препаратами. Однако встречаются случаи, когда люди, ведущие здоровый образ жизни, страдают от язвенной болезни, в то время как у других людей болезнь не развивается даже при совокупности негативных факторов.

Заведующий кафедрой медико-биологических дисциплин НИУ «БелГУ» Михаил Чурносов отметил, что такое «поведение» заболевания может быть обусловлено генетической предрасположенностью.

– Мы впервые в мире обнаружили ассоциацию полиморфных вариантов гена матриксной металлопротеиназы-9 с развитием язвенной болезни двенадцатиперстной кишки у H. pylori инфицированных индивидуумов. Более того, мы установили конкретные генетические маркеры, связанные с повышенным риском развития заболевания у населения Центральной России, – пояснил Михаил Иванович.

Результаты исследования уже сегодня можно использовать в гастроэнтерологии и выявлять группы риска среди здорового населения. Это поможет контролировать развитие заболевания и на ранних стадиях приступать к направленному лечению.