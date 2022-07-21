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Общество21 июля 2022 9:08

Поваленные деревья, потухший Вечный огонь и двойная радуга – последствия непогоды в Белгороде

Накануне вечером на город обрушился ливень
Анастасия Лемешко
После ливня белгородцы весь вечер делились в соцсетях яркими фото радуги и необычного заката.

После ливня белгородцы весь вечер делились в соцсетях яркими фото радуги и необычного заката.

Фото: Артем ГРЕБЕНИК

Вечером 20 июля в Белгороде разгулялась непогода. На город обрушился ливень. Сильный ветер повалил ветки деревьев на улицах Щорса, Николая Островского, Королёва и Садовой, на Народном бульваре, проспектах Ватутина и Богдана Хмельницкого, а также в парке Южный. На мемориале «Скорбящая мать» проливной дождь потушил Вечный огонь, а на Соборной площади свалил конструкции с флагами.

Аварийные службы оперативно приступили к ликвидации последствий непогоды. Как только дождь закончился, газовики зажгли Вечный огонь. После разгула стихии природа порадовала белгородцев огромной двойной радугой и розовым закатом.