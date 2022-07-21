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Общество21 июля 2022 7:00

Губернатор Белгородской области рассказал о поездке в Троицкий район ЛНР

Регион поможет двум районам республики в восстановлении социальных объектов и памятников
Анастасия Лемешко
Белгородская область поможет двум районам ЛНР в подготовке к учебному году и началу отопительного сезона.

Белгородская область поможет двум районам ЛНР в подготовке к учебному году и началу отопительного сезона.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На днях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел рабочую встречу с главой ЛНР Леонидом Пасечником. Её итогом стало подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Белгородской области и администрациями Белокуракинского и Троицкого районов ЛНР. Участники обсудили восстановление социально значимых объектов, а также памятников культуры.

Вячеслав Гладков сначала посетил Белокуракинский район, а затем побывал в Троицком. О результатах поездок он рассказал в своем телеграм-канале. - Как и в Белокуракинском районе, важно начать подготовку к учебному году и к отопительному сезону, – поделился губернатор.

Вячеслав Гладков и исполняющая обязанности главы Троицкого района также договорились составить единый реестр памятников и мемориальных комплексов, посвященных погибшим в годы Великой Отечественной войны солдатам и офицерам. Белгородская область поможет восстановить эти объекты культурного наследия.