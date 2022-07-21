Белгородец помогал незаконно оформлять группу инвалидности

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Белгородской области завершил расследование уголовного дела по материалам, предоставленным УФСБ России по Белгородской области и УЭБ и ПК УМВД России по Белгородской области, по обвинению 52-летнего белгородца в совершении семи эпизодов преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, до мая 2019 года обвиняемый согласился на предложение своего знакомого стать посредником в передаче незаконного денежного вознаграждения должностному лицу Главного бюро медико-социальной экспертизы по Белгородской области. За это обратившиеся жители получали группу инвалидности, хотя у них отсутствовали законные основания и необходимые медицинские документы.

Для этого с мая до ноября 2019 года обвиняемый нашел семь земляков, которые согласились таким образом оформлять себе или близким группы инвалидности, за что передавали посреднику деньги, часть из которых он оставлял себе, остальное передавал знакомому для передачи должностному лицу. Всего известно о восьми «липовых» инвалидах.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Белгородской области.