Житель Белгородской области украл у знакомой телевизор

Телевизор мужчина сбыл, а ТВ-приставку обнаружили и изъяли правоохранители. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В УМВД России по Старому Осколу с заявлением о краже обратилась местная жительница 1987 года рождения. Она сообщила, что неизвестный проник в ее квартиру, откуда похитил телевизор и ТВ-приставку. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый мужчина 1988 года рождения.

По предварительным данным, незадолго до произошедшего потерпевшая была в гостях у подозреваемого и его сожительницы. Покидая застолье, женщина обронила ключ от входной двери своей квартиры. Злоумышленник нашел его и, как он сам утверждает, сначала намеревался вернуть владелице. Но спустя время, придя поздним вечером к знакомой попросить алкоголь, он обнаружил, что хозяйки нет дома. Воспользовавшись найденным ключом, он вошел в квартиру и похитил имущество, которое показалось ему наиболее ценным. Телевизор мужчина сбыл, а ТВ-приставку обнаружили и изъяли правоохранители.

В соответствии с п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.