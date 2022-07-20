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Общество20 июля 2022 14:44

21 июля в Белгородской области температура воздуха опустится до 22 градусов тепла

Местами пройдут дожди
Алексей СЕРГУНИН
Ночью небольшие, местами умеренные дожди. Днём кратковременные дожди.

Ночью небольшие, местами умеренные дожди. Днём кратковременные дожди.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 21 июля на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшие, местами умеренные дожди. Днем кратковременные дожди. Ветер западный, ночью - 6-11 м/с, днём - 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью - 10-15 тепла, днем - от 17 до 22 тепла. В Белгороде ночью 11-13 тепла, днем - от 18 до 20 тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращает внимание жителей региона на соблюдение правил пожарной безопасности: не пользуйтесь неисправной электропроводкой, не перегружайте электросеть, не оставляйте включенные электробытовые и газовые приборы без присмотра.

Спасатели просят автомобилистов быть внимательными и осторожными. Дожди могут стать причиной аварии на дороге, поэтому водителям важно соблюдать скоростной режим и придерживаться безопасной дистанции в условиях ограниченной видимости, вызванной туманом. Заранее тормозите на пешеходных переходах и избегайте резких поворотов и маневров.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.