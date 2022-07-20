21 июля в Белгородской области температура воздуха опустится до 22 градусов тепла

Ночью небольшие, местами умеренные дожди. Днём кратковременные дожди. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 21 июля на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшие, местами умеренные дожди. Днем кратковременные дожди. Ветер западный, ночью - 6-11 м/с, днём - 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью - 10-15 тепла, днем - от 17 до 22 тепла. В Белгороде ночью 11-13 тепла, днем - от 18 до 20 тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращает внимание жителей региона на соблюдение правил пожарной безопасности: не пользуйтесь неисправной электропроводкой, не перегружайте электросеть, не оставляйте включенные электробытовые и газовые приборы без присмотра.

Спасатели просят автомобилистов быть внимательными и осторожными. Дожди могут стать причиной аварии на дороге, поэтому водителям важно соблюдать скоростной режим и придерживаться безопасной дистанции в условиях ограниченной видимости, вызванной туманом. Заранее тормозите на пешеходных переходах и избегайте резких поворотов и маневров.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.