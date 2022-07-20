Белгородец похитил магнитолу и охотничий нож

Похищенное было изъято сотрудниками полиции. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В УМВД России по Белгороду обратился 22-летний местный житель. Он сообщил, что ночью из его автомобиля пропали магнитола и охотничий нож. Кроме того, в социальных сетях появилось фото, где возле машины потерпевшего запечатлены двое подозрительных мужчин.

Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 34-летний ранее шесть раз привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления местный житель. Из мест лишения свободы мужчина освободился буквально две недели назад.

По предварительным данным, подозреваемый вместе с приятелем возвращался домой из развлекательного заведения и обратил внимание на автомобиль, дверь которого оказалась незапертой. Несмотря на то, что товарищ пытался отговорить мужчину, он проник в салон автомобиля и похитил имущество. Однако сбыть его злоумышленник так и не успел. Похищенное было изъято сотрудниками полиции.

В соответствии с п. «в» ч.2 ст.158 УКРФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину)злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.