Банк Уралсиб выступил генеральным партнером на дне открытых дверей в Диллерском центре Nissan/Geely «Мотор Ленд» в Воронеже

На праздничном мероприятии сотрудники отделения Банка Уралсиб в Воронеже знакомили гостей с услугами банка, общались с потенциальными клиентами, рассказывали о программах автокредитования, помогали рассчитать оптимальные условия кредита на покупку представленных на площадке автомобилей. Автосалон «Мотор Ленд» в текущих рыночных условиях продолжает активную продажу автомобилей в разных ценовых категориях, и автокредиты от Уралсиба пользуются у его клиентов устойчивым спросом.

Банк Уралсиб активно развивает направление автокредитования. В мае 2022 года Банк Уралсиб вошел в Топ-5 рынка по объемам автокредитования, согласно данным Frank RG. Всего за май банк выдал автокредитов на сумму 3,3 млрд рублей, заняв 4 место в рейтинге автокредитных банков. Активный рост объемов обусловлен расширением продуктовой линейки с увеличением максимального срока кредитования до 7 лет, улучшением кредитного процесса, позволившим значительно ускорить принятие решений по заявкам на автокредит, а также ростом партнерской сети банка за счет привлечения крупных сетевых автодилеров.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-патнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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