В Белгородской области привели в порядок начисления за пользования водой для полива

Информация опубликована на официальном сайте Белоблводоканала.и в едином платежном документе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

- Законодательно нам предписан расчет поливочной площади: общая площадь участка за минусом надворных построек, - пояснил заместитель финансового директора по сбыту ГУП «Белоблводоканал» Сергей Данилов. - Нашими сотрудниками была проведена кропотливая и трудоемкая работа по сверке поливочных площадей у абонентов области. Данные уточнялись по Кадастровой карте, поднимались документы на техприсоединение в проектном отделе, проводились обследования участков. Исходя из всех этих данных, вычислялись поливочные площади и производились начисления за полив.

Новые начисления за полив в платежках увидели только те, у кого было выявлены несоответствия. Например, при уточнении документации выяснилось, что поливочная площадь в домохозяйстве 15 соток, а начисления почему-то делались за шесть соток.

Если абонент не согласен с новыми начислениями: возможно, построил новый объект на участке, тем самым уменьшив поливочную площадь, но не отразил этот факт документально, он может обратиться в абонентский отдел «Белоблводоканала» и вместе со специалистами внести корректировки. В случае необоснованного начисления, ему будет произведен перерасчет.

- Если же абонент имеет 50 соток поливочных площадей, но не поливает их (что тоже может быть), тогда самый верный вариант доказать это – установить прибор учета и платить строго по показаниям счетчика. Сколько воды вылил – за столько и заплатил, – подытожил Сергей Данилов.