На Белгородчине из фермерского амбара похитили электросварочный аппарат, две бензопилы и две электродрели

В числе похищенного оказались две электродрели. Фото: Алексей СЕРГУНИН

На днях в ОМВД России по Новооскольскому городскому округу обратился местный фермер. Он сообщил, что неизвестный похитил у него из амбара электроинструменты. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В кратчайшие сроки подозреваемый был установлен. Им оказался ранее судимый житель района 1983 года рождения.

По предварительным данным, злоумышленник проник в помещение, разбив оконное стекло. Его добычей стали две электродрели, смеситель для газосварки, две бензопилы, бензотриммер, двигатель от бензопилы и электросварочный аппарат. Мужчина не стал отрицать свою причастность к произошедшему. Похищенное имущество было изъято правоохранителями.

В соответствии с п. «б» ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище) подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.