Госслужащие из Черноземья пройдут обучение в «Школе 21» Сбера

Представители правительства Липецкой области и главы муниципальных районов в июле пройдут первое обучение в московском кампусе школы программирования Сбера «Школы 21».

Интенсивный курс «Введение в анализ данных» был специально разработан для руководителей компаний и представителей органов государственной власти. Он включает в себя экспертизу и лучшие практики «Школы 21», которые на протяжении четырёх лет используются в рамках обучения участников трёх кампусов школы по стране.

На протяжении недели участники станут членами ИТ-команды и выполнят индивидуальные и командные проекты, чтобы прожить процесс работы с данными на практике, а не в теории. Каждый проект интенсива — это реальная задача по сбору, очистке и анализу данных. Такой подход, помимо прикладных навыков, даёт новые инструменты развития мягких навыков — решения проблем и творческого подхода, лидерства и социального взаимодействия.

Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка ПАО Сбербанк:

«В рамках стратегического партнерства с региональными и муниципальными органами власти мы реализуем ряд программ, в том числе и образовательного характера. Мы постоянно расширяем наше сотрудничество, обмениваемся практическим опытом. «Школа 21» отличается уникальной методикой преподавания, которая позволяет эффективно повышать компетенции и профессиональный уровень. Ценность интенсива заключается как в получении знаний и навыков в области анализа данных, так и в новом образовательном опыте, который позволяет проявить свои мягкие навыки: организаторские качества, самодисциплину, эффективную коммуникацию».

Игорь Артамонов, губернатор Липецкой области:

«Липецкая область входит в число регионов-лидеров по цифровой трансформации. Мы используем различные платформы обратной связи для взаимодействия с гражданами, обучаем сотрудников госорганов IT-компетенциям. Важно, чтобы управленцы постоянно развивались, реализовывали идеи, направленные на оптимизацию процессов оказания услуг, повышения удобства их получения и снижение сроков их предоставления. Уверены, что обучение в «Школе 21» Сбера поможет госслужащим повысить свои компетенцией и получить необходимый опыт».

Александр Федяков, директор «Школы 21»:

«Мы понимаем, что количество поступающей и анализируемой информации для принятия решений непрерывно растёт. Чтобы качественно принимать решения, повышать эффективность и масштабироваться, нужно уметь работать с данными. Для этого руководителям и лидерам команд важно внедрять и непрерывно улучшать культуру работы с данными в своей организации, понимать последовательность шагов и знать процесс не только в теории, но и на практике, чтобы общаться с дата-специалистами на одном языке. Наша программа основана на уникальной методике "равный равному" и решении практических задач с самого первого дня. Совместная работа над проектами помогает быстро и комплексно погрузиться в новую тему даже тем участникам, кто никогда не сталкивался с программированием и анализом данных».