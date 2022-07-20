«Ростелеком» укрепил лидирующие позиции на рынке услуг дата-центров

По итогам 2021 года услуги дата-центров обеспечили 31,8 млрд рублей выручки компании.

Компания «Ростелеком» заняла первое место в рейтинге крупнейших российских поставщиков услуг центров обработки данных (ЦОД) по версии аналитического агентства CNewsAnalytics. Исследование учитывает выручку игроков и оценку количества введенных в эксплуатацию стойко-мест на 31 декабря 2021 года.

Геораспределенная сеть дата-центров «Ростелекома» с площадками в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Удомле и Новосибирске включает в себя мощности дочерних компаний «Ростелеком-ЦОД», «ДатаЛайн», ММТС-9 и других. Общая емкость сети составляет 13 669 стойко-мест.

По итогам 2021 года услуги дата-центров обеспечили 31,8 млрд рублей выручки компании, что на 80% превышает показатели предыдущего года.

- Российский бизнес по-прежнему нуждается в большом количестве облачных ресурсов и наша цель — постараться максимально удовлетворить этот спрос. Сейчас мы сконцентрированы на расширении мощностей в центральном регионе, уже в ближайшее время объявим о вводе в эксплуатацию уникального проекта Москва-V — одного из немногих в России дата-центров уровня TierIV, — отметил генеральный директор «Ростелеком-ЦОД» Сергей Бочкарев.

Эксперты CNewsAnalytics фиксируют рост рынка услуг дата-центров на 12% по итогам 2021 года. Аналитики также отмечают, что, несмотря на текущий дефицит оборудования, темпы роста сохранятся на уровне 10–15% в год.