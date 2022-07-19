81-летний мужчина пострадал при пожаре под Белгородом

81-летний мужчина пострадал при пожаре в селе Купино Шебекинского городского округа. ЧП случилось 18 июля около пяти часов вечера. Огонь успел повредить кухню и крышу дома. Также оказались в копоти стены и потолок по всей площади. Собственника жилища отвезли в больницу. Причиной пожара, по предварительным данным, стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

В этот же день в 10.40 пожар произошел в 3-комнатной квартире, расположенной в двухэтажке на улице Максима Горького в Валуйках. В результате происшествия в одной из комнат огонь повредил подоконник. Предварительной причиной возгорания считают неосторожность при курении.

А в 17 часов 41 минуту ЧП случилось в жилом доме в селе Журавка-1 Прохоровского района. Здесь огонь повредил одну из комнат. Предполагаемая причина пожара – внесенный источник зажигания.

Кроме того, за сутки пожарные два раза выезжали на тушение загораний сухой травы – в село Пристень Ровеньского района и в город Алексеевка. В обоих случаях причиной огня стал внесенный источник зажигания. Общая площадь ландшафтных пожаров составила свыше 500 квадратных метров.