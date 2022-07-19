Уменьшат стоимость годового абонемента и пересмотрят методику оплаты: в Белгороде изменится работа платных парковок

В Белгороде изменится работа платных парковок. На очередной сессии Горсовета 19 июля депутаты поддержали предложения мэра города Антона Иванова о внесении изменений в работу парковочного пространства. Об этом сообщил градоначальник в своем телеграм-канале.

Антон Иванов предложил два нововведения. Первое: уменьшить стоимость годового абонемента для резидентов в несколько раз - до 800-1500 рублей в год (в зависимости от режима работы парковок 10 или 12 часов). Сейчас стоимость в месяц составляет 2400 рублей.

Второе: пересмотреть методику оплаты парковок – ввести дифференцированную систему. В зависимости от загруженности установить минимальную стоимость часа на уровне 20 рублей, а максимальную – 30-40 рублей.

Так как депутаты поддержали обе идеи, администрация города начинает подготовку к их внедрению.