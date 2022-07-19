20 июля в Белгородской области ожидаются грозы, град и сильный ветер

По данным белгородских синоптиков, 20 июля в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков. Однако днем специалисты прогнозируют кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы и град. Ветер западной четверти ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Во время грозы порывы могут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9-14 тепла, днем от 20 до 25 тепла.

В связи с прогнозируемыми порывами ветра спасатели просят белгородцев быть внимательными. Не стоит находиться рядом со слабо укрепленными и ветхими конструкциями, вблизи крупных деревьев, ветвей. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и исключить использование открытого огня. При перепадах напряжения в электрической сети, немедленно обесточьте все электробытовые приборы.

Если на улице начался град, постарайтесь выбрать укрытие (подземные переходы, подъезды зданий и т.д.). Если это невозможно, постарайтесь прикрыть голову руками, сумкой, одеждой.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112, единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.