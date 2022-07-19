В Белгороде в дома на Харьковской горе вернется горячая вода

В дома на Харьковской горе 19 июля вернется горячая вода. Об этом сообщила пресс-служба администрации Белгорода. Речь идет о многоэтажках, которые подключены к котельной «Южная». Таких 223 дома. Кроме того, котельная подает тепло и горячую воду в 17 школ, 23 садика и 10 больниц города.

В течение дня энергетики отладят гидравлический режим теплосетей. Сотрудники управляющих компаний подключат дома к системе горячего водоснабжения и отрегулируют параметры воды во внутридомовых трубопроводах.

При отсутствии горячей воды до конца дня или ее недостаточной температуре горожанам следует обращаться в свою УК.