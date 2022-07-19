Белгородец украл 400 тысяч со счета покойного тестя, чтобы погасить свои кредиты

В отдел полиции по Белгородскому району обратилась 60-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что после вступления в наследство обнаружила пропажу денег со счета своего покойного мужа. Правоохранители установили подозреваемого. Им оказался 36-летний белгородец, бывший зять семьи.

По предварительным данным, мужчина вызвался помочь в организации похорон. В доме среди документов подозреваемый нашел банковскую карту бывшего тестя с пин-кодом. Проверил счет и обнаружил там около полумиллиона рублей. Часть денег – 50 тысяч рублей – белгородец потратил на похороны. Остальной суммой, более 400 тысяч рублей, он погасил собственные кредиты.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье кража. Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.