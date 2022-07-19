На фестивале «Белгород в цвету – 2022» выступит театр «Геликон-Опера»

Фестиваль «Белгород в цвету» в этом году посетит музыкальный театр «Геликон-Опера» под руководством Дмитрия Бертмана. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Показ оперы «Евгений Онегин» П. И. Чайковского запланирован на 2-е сентября.

В спектакле примут участие артисты «Геликон-Оперы» в сопровождении музыкальных коллективов Старого Оскола и Губкина. Представление состоится на площади перед зданием Белгородского драматического театра имени М.С. Щепкина. Впервые в истории города территория перед театром превратится в зрительный зал на несколько тысяч мест.

Как сообщают организаторы, это первый оперный спектакль на открытом воздухе, который станет частью «новой культурной летописи города».

СПРАВКА:

Международный фестиваль «Белгород в цвету – 2022» пройдет со 2 по 4 сентября. Его тема - «Сады России. Время процветать!» В прошлом году участниками стали 162 коллектива, этой осенью ожидается более 200. В рамках фестиваля планируют провести конкурс ландшафтного дизайна, шоу ночных садов, фестиваль исторической реконструкции, концерты, фольклорные и музыкальные вечера, а также интерактивные конкурсы и квесты.