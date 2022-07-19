Белгородца отправили на год в колонию за повторную пьяную езду

Белгородец, который был судим за пьяную езду, попался вновь на таком же нарушении. Свердловский районный суд Белгорода признал мужчину виновным в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 264.1 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

В суде установили, что горожанин ранее дважды был осужден за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Но это не помешало ему вновь сесть за руль в нетрезвом виде. Пьяного водителя остановили сотрудники ДПС и отстранили от управления машиной.

Мужчину приговорили к одному году лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением на четыре года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.