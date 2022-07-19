Белгородцы пожаловались губернатору на плохое состояние кожвен диспансера

Белгородцы пожаловались губернатору на плохое состояние кожно-венерологического диспансера. Это произошло во время прямой линии с главой региона 18 июля. По словам обратившейся белгородки, в медучреждении работает хороший квалифицированный персонал, однако состояние самих корпусов и территории оставляет желать лучшего.

Вячеслав Гладков ответил, что кожвен – действительно не лучший пример того, как должно быть. Однако ремонтировать его в этом году, и даже 2023 году не собираются.

- Вместе с минздравом региона посмотрим, когда можно начать проектные работы. Не буду обманывать. Пока ремонта не предвидится. Много объектов, которые уже в плане. Необходимо выполнить то, что ранее пообещали, - добавил губернатор.