Жители Белгорода стали участниками забега от фонда «Милосердие»

Фото: пресс-служба фонда «Милосердие»

Он собрал более 500 любителей бега из ряда регионов Центрального федерального округа. В числе участников были и жители Белгорода.

Самые активные смогли принять участие в массовом забеге, который организовали в парке Металлургов. Дистанцию каждый мог выбрать себе по душе: для взрослых - 3, 5 и 10 км, для детей - 400 и 800 метров. Самым юным бегунам было не больше двух лет, на беговой дорожке родители держали их за руку. Отдельный турнир прошел и для любителей северной ходьбы.

Перед забегом помимо личного номера участники получали специальные чипы, которые затем считывались на маршруте, и результат фиксировался автоматически. После финиша каждому спортсмену сразу же вручили красивую памятную медаль. Победителей забегов наградили сертификатами для приобретения товаров в спортивном магазине.

«Очень порадовало, что наш праздник привлек не только любителей бега из Липецка, но и из отдаленных населенных пунктов региона, а также из Воронежа, Калуги и Белгорода, - отметила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай, - Мы целенаправленно продвигаем здоровый образ жизни, поддерживаем юных спортсменов, строим новые площадки для уличных активностей. Наша программа по развитию массового спорта – традиционно одна из самых капиталоемких в деятельности фонда».

По окончании всех забегов в парке Металлургов развернулась одна из самых крупных городских фестивальных площадок. Гостей встречали развлечения и квесты для любых возрастов. Желающие могли стать зрителями уличного театра, посетить эко-мастерскую, поучаствовать в мастер-классах, гонках на велотренажерах, в активностях с дополненной реальностью. В завершение спортивного праздника на главной сцене выступили известные липецкие исполнители.