За сутки у 13 жителей Белгородской области выявили коронавирус

У 13 жителей Белгородской области выявили коронавирус за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Всего за время пандемии на Белгородчине инфицировались 132 036 человек.

Выздоровели за последние сутки еще семь пациентов. Общее количество поправившихся - 129 482. В стационарах находятся 74 белгородца, в том числе один на ИВЛ. Проходят амбулатоное лечение - 200. Скончались от ковида - 2280. За минувший день летальных случаев не зафиксировали.

Прошли вакцинацию: двукратно - 1031883, получили 1 компонент - 1068413. Записались на прививку - 1170732 (+237 за сутки)