В Белгородской области продлили особый противопожарный режим до 7 августа. Об этом сообщили в правительстве региона. Такое решение приняли из-за установившейся сухой, жаркой и ветреной погоды и возникновения в лесах высокой пожарной опасности.

На период действия особого противопожарного режима ограничено пребывание граждан в лесах области и въезд в них транспорта, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, проведение лесосечных работ и работ, связанных с применением открытого огня, машин и механизмов.

Министерство природопользования Белгородской области напоминает, что за нарушение правил пожарной безопасности виновные несут административную или уголовную ответственность.

Информацию о фактах обнаружения лесных пожаров, нарушений лесного законодательства нужно передавать в региональную диспетчерскую службу минприроды области по круглосуточному телефону: 8(4722)33-66-97 или по бесплатному единому федеральному номеру прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.