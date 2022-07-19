Жителей Белгородской области попросили сообщать о беспилотниках в экстренные службы

Традиционную прямую линию в формате «10 вопросов губернатору» провел Вячеслав Гладков 18 июля. Одна из местных жительниц Арина Родионова обратилась к главе региона по теме беспилотников. По словам женщины, днем она была на огороде и отчетливо слышала звук летательного аппарата. Белгородку заинтересовало, что делать в такой ситуации?

В случаях, когда люди видят или слышат БПЛА, Вячеслав Гладков порекомендовал обращаться в местную администрацию, а также звонить в полицию или другие экстренные службы по номеру 112.

- Это очень важно. Это залог нашей с вами безопасности, - заключил губернатор.

Напомним, поздно ночью 14 июля в Грайвороне на здание библиотеки было сброшено с квадрокоптера самодельное взрывное устройство. Никто не пострадал, но образовались небольшие разрушения. Власти приступили к восстановительным работам на следующий день.