Сдавшим на 100 баллов ЕГЭ белгородским выпускникам вручат премии

Белгородских выпускников, которые получили по одному из ЕГЭ 100 баллов, поздравят 19 июля. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В этом году таких 43 человека.

Двое бывших одиннадцатиклассников Артем Чумаков и Никита Дабанов из Старого Оскола стали получили дважды по 100 баллов. Артём получил высшие баллы за экзамены по химии и физике, а Никита за ЕГЭ по географии и истории.

- Мы традиционно вручим региональные премии- каждому по 50 тысяч за их успехи. Надеюсь, что после продолжения учебы они все найдут свое место работы, а значит, продолжат свою жизнь на такой замечательной земле, как белгородская, - добавил глава региона.

В прошлом году стобалльниками в Белгородской области были признаны 38 детей. Мультибалльниками стали двое выпускников из областного центра и Нового Оскола.

Губернаторская премия «Гордость Белгородчины – будущее России» вручается с 2018 года выпускникам, которые сдают единый госэкзамен на максимальные 100 баллов. При получении высшей оценки по двум предметам, школьникам вручается сертификат на 100 тысяч рублей.