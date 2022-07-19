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Общество19 июля 2022 9:37

Сдавшим на 100 баллов ЕГЭ белгородским выпускникам вручат премии

Чествование пройдет 19 июля
Анна ГРЕБЕНКИНА

Белгородских выпускников, которые получили по одному из ЕГЭ 100 баллов, поздравят 19 июля. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В этом году таких 43 человека.

Двое бывших одиннадцатиклассников Артем Чумаков и Никита Дабанов из Старого Оскола стали получили дважды по 100 баллов. Артём получил высшие баллы за экзамены по химии и физике, а Никита за ЕГЭ по географии и истории.

- Мы традиционно вручим региональные премии- каждому по 50 тысяч за их успехи. Надеюсь, что после продолжения учебы они все найдут свое место работы, а значит, продолжат свою жизнь на такой замечательной земле, как белгородская, - добавил глава региона.

В прошлом году стобалльниками в Белгородской области были признаны 38 детей. Мультибалльниками стали двое выпускников из областного центра и Нового Оскола.

Губернаторская премия «Гордость Белгородчины – будущее России» вручается с 2018 года выпускникам, которые сдают единый госэкзамен на максимальные 100 баллов. При получении высшей оценки по двум предметам, школьникам вручается сертификат на 100 тысяч рублей.