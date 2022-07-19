Белгородская область получит 45 миллионов рублей на создание 3D-кинотеатров. Об этом утром 19 июля в социальный сетях сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он рассказал, что накануне пришла хорошая новость из Фонда кино. Там решили пяти муниципальным образованиям выделить по 9 миллионов.

3D-кинотеатры появятся в:

- Масловой Пристани,

- Октябрьском,

- Томаровке (Яковлевского горокруга),

- Прохоровке,

- Шебекино.

- Очень рад этому событию. Наши учреждения культуры развиваются, модернизируются на радость своим жителям, в первую очередь в сельской местности, - добавил губернатор.