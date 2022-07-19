Вера в удачу: половина россиян покупает лотерейные билеты

Каждый второй россиянин участвует в лотереях, но выигрывали, пусть и не более 5 тысяч рублей, лишь две трети из них.

Любопытно, что интерес к лотереям у россиян пропадает с возрастом - возможно, по мере уменьшения азарта. Если среди опрошенных в возрасте до 44 лет об участии в лотереях говорил каждый второй, то в категории 45+ эта доля была заметно ниже. Таковы результаты опроса, проведенного специалистами «Росгосстрах Жизнь» и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

В целом, россияне участвуют в лотереях сравнительно редко: преимущественно раз в несколько месяцев (49%) или реже раза в год (39%). Лишь каждый восьмой покупает билеты раз в месяц или чаще. Женщины, кстати, чуть активнее мужчин (49% против 47%).

Что касается причин, то большинство людей хотят испытать удачу (57%) и получить эмоциональное удовольствие (24%). Пятая часть опрошенных пытаются быстро разбогатеть (20%), каждый седьмой — из азарта, каждый десятый — чтобы снять стресс, а 4% — поддерживать доброе дело, если лотерея благотворительная.

К слову, результаты опроса позволяют сделать вывод, что все имеют реальные шансы выиграть. Из общего числа опрошенных счастливый билет когда-либо вытягивали больше половины. Чаще всего в качестве приза участники лотерей получают деньги. Из категории неденежных призов квартира и путешествие по России «улыбнулись» лишь 9% респондентов, а автомобиль – 8%.