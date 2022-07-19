Открытие нового скейт-парка и выступление Хора Турецкого: что ждет белгородцев на День города

Фото: сайт администрации Белгорода.

Мероприятия ко Дню города пройдут в Белгороде с 30 июля до 7 августа включительно. Как сообщили в горадминистрации, планируется открыть музей-диораму после реконструкции и новый скейт-парк.

Весь город оформят в особом оригинальном стиле. Дизайнеры взяли за основу геральдические символы и цвета (им придали дополнительную смысловую нагрузку). По традиции к 5 августа преобразятся общественные пространства, мосты и путепроводы, улицы.

В 27 управах города пройдет масштабный конкурс благоустройства и городской конкурс талантов, в культурном центре «Октябрь» - фестиваль креативных индустрий и экофестиваль, а на главной площади подведут итоги фестиваля-конкурса «Везелка live».

5 августа состоятся традиционные патриотические акции, чествование выдающихся земляков.

Основные же развлекательные события и выступления приглашенных артистов белгородцы увидят в выходные 6 и 7 августа. В качестве музыкального подарка горожане увидят выступления Хора Турецкого и Казачьего хора из Ставропольского края.