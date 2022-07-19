За неделю в Белгородской области произошло 36 пожаров

36 пожаров произошло на прошлой неделе в Белгородской области. В четырех случаях горели жилые помещения. Как пояснили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, основная причина возгораний в домах - нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Так, вечером 12 июля поступило сообщение о пожаре в однокомнатной квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажного дома в поселке Троицкий Губкинского городского округа. Огонь повредил мебель в одной из комнат, также были закопчены стены и потолок по всей квартире. Причиной ЧП, по предварительной версии, стала неосторожность при курении.

В этот же день, в поселке Ровеньки загорелся дом. К счастью, оказалась повреждена лищь бытовая техника. По предварительным данным, к пожару привел недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

А 16 июля в 19 часов поступило сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире пятиэтажки, расположенной на улице Тельмана в Белгороде. Огонь повредил на кухне потолок. Причина пожара, как и в случае в Ровеньках.

Около 23 часов в хуторе Угрим Белгородского района загорелся жилой дом. Пламя полностью уничтожило постройку, а также повредил сайдинг рядом, на площади 20 квадратных метров. К пожару, по предварительной версии, мог привести поджог.