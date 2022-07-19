Фото: сайт администрации Белгорода.

Экспозиция под открытым небом появилась в Белгороде к 350-летию со дня рождения Петра I. Как рассказали в пресс-службе мэрии, там можно увидеть оцифрованные портреты царя Петра Алексеевича, членов его семьи и сподвижников, автографы и документы, ордена и медали, оружие, памятники прикладного искусства из фондов Исторического государственного музея. Кстати, Петр I был первым российским императором, который посетил Белгород в эпоху русско-шведской войны. Он даровал 100 рублей на постройку Успенско-Николаевского собора.

Выставка бесплатная и круглосуточная. Находится в Смоленском сквере. Она продлится до 18 августа.

Экспозиция, посвященная Петру, - часть выставочного проекта «Россия – нам есть чем гордиться!». По поручению Минкультуры в восьми приграничных городах, включая Белгород, пройдет серия художественных выставок под открытым небом из собраний крупных отечественных музеев. Сменные экспозиции будут посвящены победам и достижениям России в сфере науки, героическим аспектам отечественной истории.