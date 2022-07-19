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Происшествия19 июля 2022 8:14

Из-за ревности белгородец испортил кроссовки возлюбленной, а затем попытался отрезать ей волосы

Вырываясь, девушка получила ранения рук
Анна ГРЕБЕНКИНА

Бытовой конфликт из-за ревности произошел в поселке Разумное. Участниками ссоры стали 19-летняя девушка и ранее судимый 26-летний молодой человек. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, вспышка агрессии случилась во время застолья. Парень стал предъявлять своей возлюбленные претензии, а затем решил порезать ее кроссовки ножом. Когда потерпевшая стала возмущаться, молодой человек схватил девушку за волосы и попытался отрезать их. При попытке освободиться она получила ранения рук. Увидев порезы и кровь, подозреваемый испугался и выбежал из квартиры. Вернувшаяся домой мать потерпевшей вызвала скорую помощь.

Правоохранители задержали молодого человека. В отношении него возбудили уголовное дело по статье умышленное причинение легкого вреда здоровью. Парню грозит лищение свободы до двух лет.