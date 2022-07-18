19 июля на Белгородчине пройдут дожди

Ветер западный, ночью – от трех до восьми метров в секунду, днем – от семи до 12-ти метров в секунду. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 19 июля на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков. Днем местами кратковременный дождь. Ветер западный, ночью – от трех до восьми метров в секунду, днем – от семи до 12-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от восьми до 13-ти градусов выше ноля, днем – от плюс 19-ти до плюс 24-х градусов. В Белгороде ночью от 11-ти до 13-ти градусов тепла, днем – от плюс 22-х до плюс 24-х градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона о соблюдении требований пожарной безопасности: не сжигайте траву и мусор на приусадебных участках, вблизи лесных массивов, не бросайте непогашенные сигареты и спички в траву, пресекайте шалости с огнем детей и подростков. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его.

Осадки в виде дождя могут осложнить дорожную ситуацию. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах. В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.