В Белгородской области поймали супругов-воров

В мае мужчина решил проникнуть в пустующий дом и, сорвав на входной двери замок, похитил телевизор. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Новооскольскому городскому округу обратилась женщина 1973 года рождения. Она сообщила, что из принадлежащего ей дома, расположенного в одном из сел, пропало имущество. Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия и установили личности подозреваемых. Ими оказались ранее судимый местный житель 1973 года рождения и его жена 1974 года рождения.

По предварительным данным, пара знала о том, что проживающая на одной с ними улице женщина уезжает на заработки. В мае мужчина решил проникнуть в пустующий дом и, сорвав на входной двери замок, похитил телевизор. В июне он уже вместе с супругой отправился туда снова. На этот раз добычей злоумышленников стали газовая плита, сетевой адаптер, электрический плиткорез, три штыковые лопаты, постельное белье, удлинитель, плед и одежда.

Вернувшись в конце июня домой, хозяйка обнаружила пропажу имущества и обратилась в полицию. Часть похищенного правоохранителям удалось обнаружить и изъять. В соответствии с п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) супругам грозит наказание в виде шести лет лишения свободы. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.