В Белгородской области за четыре дня в ДТП пострадали три несовершеннолетних

17-летний велосипедист получил телесные повреждения. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По предварительным данным, 17 июля, в 20:00 17-летний велосипедист, двигаясь по правой стороне улицы К. Маркса в Бирюче в районе дома № 12 12, выехал на левую сторону дороги и совершил столкновение с мопедом «Орион» под управлением 73-летнего водителя. В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения и были госпитализированы. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Напомним, что за последние четыре дня это уже третье ДТП с участием несовершеннолетнего. 15 июля около 18:30 в селе Валуйчик 44-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2107», наехал на 10-летнюю девочку, которая, управляя велосипедом, начала маневр «поворот налево» перед близко двигавшимся сзади в попутном направлении автомобилем.

А 14 июля в 17:40 в микрорайоне Королева на дворовой территории дома № 29 «Б» 52-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», наехал на ребенка, передвигавшегося на самокате. В обоих ДТП пострадали юные его участники.