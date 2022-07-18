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Происшествия18 июля 2022 13:38

За пользование чужой банковской картой белгородцу «светит» до шести лет тюрьмы

Он нашел платежный документ на одной из улиц областного центра
Алексей СЕРГУНИН
Злоумышленник расплатился картой в различных магазинах за продукты питания и алкоголь.

Злоумышленник расплатился картой в различных магазинах за продукты питания и алкоголь.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В УМВД России по Белгороду обратился 42-летний мужчина. Он сообщил, что потерял банковскую карту и вскоре обнаружил пропажу со счета денежных средств в сумме около 3500 рублей.

После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался житель Белгородского района. По предварительным данным, подобрав на улице чужую банковскую карту, злоумышленник расплатился с ее помощью в различных магазинах за продукты питания и алкоголь.

В соответствии с п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.