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Здоровье18 июля 2022 11:43

Свыше 132 тысяч жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Тем временем за минувшие сутки шесть человек победили ковид
Алексей СЕРГУНИН
Днем ранее госпитализированных было на восемь пациентов меньше.

Днем ранее госпитализированных было на восемь пациентов меньше.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19.

За это же время девять человек заболели, а выздоровели – семь. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 132 023 пациента, выздоровели – 129 475, умерли – 2 280. Сейчас из 79-ти госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных было на восемь пациентов меньше.

Отметим, что 16 июля в нашем регионе заболели десять человек, а выздоровели – шесть. А 15 июля соотношение выздоровевших к заболевшим составляло шесть к 12-ти.