Свыше 132 тысяч жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Днем ранее госпитализированных было на восемь пациентов меньше. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19.

За это же время девять человек заболели, а выздоровели – семь. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 132 023 пациента, выздоровели – 129 475, умерли – 2 280. Сейчас из 79-ти госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных было на восемь пациентов меньше.

Отметим, что 16 июля в нашем регионе заболели десять человек, а выздоровели – шесть. А 15 июля соотношение выздоровевших к заболевшим составляло шесть к 12-ти.