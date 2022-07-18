В Центре управления сетями Белгородэнерго побывали учащиеся летней IT-школы

Фото: пресс-служба Белгородэнерго

Старшеклассники из летней IT-школы побывали с ознакомительной экскурсией в Центре управления сетями филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго». Школьники узнали о тесной связи IT-технологий и энергетики, а также об их прикладном применении в работе электросетевого комплекса региона.

Летняя IT-школа открыта на базе Белгородского индустриального колледжа. Двухнедельный образовательный интенсив с максимальным погружением в IT-среду проходят 225 учащихся 8–11-х классов, ставших победителями отборочного этапа регионального чемпионата по цифровым компетенциям.

Смена состоит из практической и лекционной частей. Практическая предполагает командную работу над решением одного из 10 кейсов, в том числе энергетического. За две недели ребятам предстоит разработать специальное приложение для расчета энергетической эффективности того или иного оборудования. Куратором данного направления является руководитель дирекции энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» Наталья Якшина.

«Одним из основных направлений развития электросетевого комплекса сегодня является модернизация, основанная на применении информационных технологий и систем, позволяющих дистанционно управлять энергооборудованием, контролировать уровни потребления и качество отпускаемой электроэнергии. Поэтому мы заинтересованы в квалифицированных специалистах IT-профиля и рассчитываем, что это знакомство поможет ребятам определиться с будущей профессией, – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Ярослав Юриков.