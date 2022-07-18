40-летний белгородец едва не задушил сестру

Теперь брату грозит до двух лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ОМВД России по Белгородскому району обратилась 38-летняя женщина, которая сообщила, что брат избил ее и угрожал физической расправой. В ходе проверки участковые уполномоченные установили, что конфликт произошел возле многоквартирного дома в поселке Разумное.

По предварительным данным, выходя из квартиры, женщина встретила проживающего неподалеку ранее судимого брата. В подъезде между ними внезапно произошел конфликт. Мужчина хотел зайти к родственнице, чтобы набрать воды и полить огород, но сестра попросила дождаться ее возвращения, так как торопилась на курсы по вождению. Возмутившись, подозреваемый вытолкнул ее из подъезда, нанес несколько ударов по лицу, а затем повалил на землю и стал душить, высказывая при этом угрозы убийством. Когда злоумышленник ослабил хватку, женщина сумела вырваться и убежать.

В соответствии с ч.1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством) мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.