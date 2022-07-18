Белгородцы завоевали 18 медалей на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию

Белгородцы оказались лучшими в рамках "Героев Севастополя". Фото с сайта fso92.ru.

В активе белгородских спортсменов почти два десятка наград на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию «Герои Севастополя».

В дисциплине «кросс-классика» в своих возрастных группах победу праздновали Ульяна Пенькова и Анастасия Федотова, второе место у Ирины Орловой и Александра Гордика, третье – у Александра Шахова.

В дисциплине «кросс-лонг» золото завоевала Федотова, серебряными призерами стали Пенькова, Орлова, Марина Степанова и Кирилл Лиханов.

В дисциплине «кросс-спринт» первой финишировала Степанова, второй стала Орлова, третьей – Федотова.

В дисциплине «кросс-многодневный» победила Федотова, серебро в активе Пеньковой, Орловой, Степановой и Лиханова.