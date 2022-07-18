Белгородские власти опровергли информацию о волке, бегающем неподалеку от областного центра

В социальных сетях и телеграм-каналах Белгорода появилась информация, что в Шебекинском округе люди подкармливают собаку, которая якобы может быть волком.

- Сотрудники управления экологического и охотничьего надзора Белгородской области выехали на место предполагаемого пребывания животного, но при обследовании территории никого не обнаружили, - сообщает пресс-служба ведомства.

Как уверяют эксперты Экоохотнадзора, судя по размещенным в социальных сетях фотографиям, по признакам экстерьера, окраса, шерстного покрова и поведенческих реакций, животное является собакой. За развитием ситуации продолжают следить сотрудники ведомства.