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Общество18 июля 2022 7:30

Белгородские власти опровергли информацию о волке, бегающем неподалеку от областного центра

За ситуацией следят сотрудники Экоохотнадзора
Алексей СЕРГУНИН

В социальных сетях и телеграм-каналах Белгорода появилась информация, что в Шебекинском округе люди подкармливают собаку, которая якобы может быть волком.

- Сотрудники управления экологического и охотничьего надзора Белгородской области выехали на место предполагаемого пребывания животного, но при обследовании территории никого не обнаружили, - сообщает пресс-служба ведомства.

Как уверяют эксперты Экоохотнадзора, судя по размещенным в социальных сетях фотографиям, по признакам экстерьера, окраса, шерстного покрова и поведенческих реакций, животное является собакой. За развитием ситуации продолжают следить сотрудники ведомства.