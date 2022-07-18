В Белгородской области очистили более 23 тысяч квадратных метров акватории

Белгородская область стала первым регионом России, где реализуют такую масштабную программу по очистке водоемов. В настоящий момент на территории области работает два самоходных фрезерных земснаряда. Завершены работы по очистке акватории трех прудов в Яковлевском городском округе, Борисовском и Корочанском районах. Начаты работы на двух объектах Корочанского и Борисовского районов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Многофункциональные самоходные земснаряды типа амфибия способны передвигаться как по земле, так и по воде. Они предназначены для выполнения полного комплекса работ по восстановлению водных объектов. Земснаряд передвигается по руслу реки и специальной фрезой размельчает грунт со дна, перемалывая донные отложения. Насосом они подаются в трубы, которые выходят на берег и пролегают вдоль их. Для извлеченной водной растительности и мусора определяются специальные места. Длина сточных труб составляет от 20 до 700 метров. Ширина реки не меняется, а глубина по всему ходу работы земснаряда может увеличиваться за счет того, что дно освобождается от донных остатков и мусора, накопившегося за долгие годы. Работа земснаряда выстроена таким образом, чтобы не влиять на окружающую среду.