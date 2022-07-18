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Общество18 июля 2022 8:03

В Белгородской области очистили более 23 тысяч квадратных метров акватории

Из водоемов региона извлечено порядка 20 тысяч кубических метров донных отложений
Алексей СЕРГУНИН

Белгородская область стала первым регионом России, где реализуют такую масштабную программу по очистке водоемов. В настоящий момент на территории области работает два самоходных фрезерных земснаряда. Завершены работы по очистке акватории трех прудов в Яковлевском городском округе, Борисовском и Корочанском районах. Начаты работы на двух объектах Корочанского и Борисовского районов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Многофункциональные самоходные земснаряды типа амфибия способны передвигаться как по земле, так и по воде. Они предназначены для выполнения полного комплекса работ по восстановлению водных объектов. Земснаряд передвигается по руслу реки и специальной фрезой размельчает грунт со дна, перемалывая донные отложения. Насосом они подаются в трубы, которые выходят на берег и пролегают вдоль их. Для извлеченной водной растительности и мусора определяются специальные места. Длина сточных труб составляет от 20 до 700 метров. Ширина реки не меняется, а глубина по всему ходу работы земснаряда может увеличиваться за счет того, что дно освобождается от донных остатков и мусора, накопившегося за долгие годы. Работа земснаряда выстроена таким образом, чтобы не влиять на окружающую среду.