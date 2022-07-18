В Белгородской области пострадали два пешехода

В обоих случаях пешеходы получили телесные повреждения. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, 15 июля, около 9:20 в Новом Осколе на регулируемом перекрестке ул. Кирзаводская – ул. Кооперативная 23-летняя девушка, управляя автомобилем «HYNDAI GETZ», при повороте налево, не уступила дорогу 32-летней женщине, переходившей проезжую часть на разрешающий сигнал светофора и совершила на нее наезд. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

Спустя час, около 10:20 в Губкине в районе дома № 49 ул. Комсомольская 29-летняя женщина, управляя автомобилем «TOYOTA AURIS», наехала на 50-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. И в этом случае пешеход получила телесные повреждения. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Как сообщалось ранее, в этот же день в Белгородской области «Жигули» сбили 10-летнюю велосипедистку.